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Нехватка генерации и удары рф по энергетическим объектам: эксперт рассказал, какие проблемы ожидают Украину зимой

Киев • УНН

 • 35014 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Украину зимой ожидают проблемы с нехваткой генерации, особенно в холод и атаки россиян, которые будут прежде всего нацелены на высоковольтную инфраструктуру и угольную генерацию. Такое мнение высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Нехватка генерации и удары рф по энергетическим объектам: эксперт рассказал, какие проблемы ожидают Украину зимой

Цитата

«Какие у нас будут проблемы? Прежде всего у нас будет не хватать генерации, особенно в холод, просто физически не хватать. Если у нас будет минус 10, то по системе не хватает 2-2,5 гигаватт мощности, что где-то 10-12% всей мощности, которая у нас в системе потребуется. Это не Армагеддон, но это довольно сложная ситуация и она скорее всего повлечет определенные временные отключения по графикам в регионах. Это не будет 4-5 часов, это будет 1-2 часа, они даже не будут круглосуточным графиком идти», - сказал Харченко.

Однако по его словам, в пиковые часы при условии температуры минус 8 и ниже перекрыть все потребление, он не видит как можно будет. Нет подходящей мощности.

«Вторая проблема, которая нас ожидает – это определенно атаки. Атаки будут судя по тому, что мы уже сейчас можем видеть, а отдельные атаки происходили и в сентябре. Они просто не такие массивные. Из того, что мы можем видеть уже сейчас, то атаки могут происходить по высоковольтной инфраструктуре и по угольной генерации. Я не ожидаю атак на атомные объекты, я думаю, что атакованы будут прежде всего высоковольтные подстанции, связанные с этими атомными объектами с точки зрения вывода электроэнергии с атомных электростанций. Плюс снова ключевые высоковольтные подстанции по стране», - рассказал Харченко.

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Харченко отметил, что сделано очень много, чтобы их защитить, в том числе координировано и противовоздушная оборона значительно лучше чем в прошлом году, и много физической защиты сделано, но, по его мнению, это не является гарантией.

«Безусловно сказать, что там последствий не будет – это прямо врать, последствия будут. Будут ли они апокалиптическими-нет. Я думаю, что тот опыт, который наработали в прошлом году позволит избежать каскадных аварий, которые у нас почему-то называются блэкауты, и значительных отключений многорегиональных. Я думаю, что без этого обойдется. Тот опыт, который наработали энергетики в прошлом году позволит избежать самых неприятных сценариев», - сказал Харченко.

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Однако он заметил, что отключения света будут.

«Аварийные отключения будут. Они будут длиться много часов, потому что способность нашей системы к сопротивлению, как технической системы, сейчас значительно ниже чем год назад. Условно говоря, там где раньше стояло три трансформатора, сейчас стоит один, в лучшем случае два. Соответственно быстро перебрасывать источники питания на резервы не получится и это будут задержки, задержки, которые измеряются часами – 4, 5, 7 часов. Кое-что так я представляю себе следующую зиму», - рассказал Харченко.

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