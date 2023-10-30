Нестача генерації та удари рф по енергетичним об'єктам: експерт розповів, які проблеми очікують Україну взимку

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«Які у нас будуть проблеми? Перш за все у нас не вистачатиме генерації, особливо в холод, просто фізично не вистачатиме. Якщо у нас буде мінус 10, то по системі не вистачає 2-2,5 гігавати потужності, що десь 10-12% всієї потужності, яка у нас в системі буде потрібна. Це не армагедон, але це доволі складна ситуація і вона скоріш за все спричинить певні тимчасові відключення по графіках в регіонах. Це не буде 4-5 годин, це буде 1-2 години, вони навіть не будуть цілодобовим графіком йти», - сказав Харченко.

Проте за його словами, в пікові години за умови температури мінус 8 та нижче перекрити все споживання, він не бачить як можна буде. Немає відповідної потужності.

«Друга проблема, яка нас очікує – це безумовно атаки. Атаки будуть судячи з того, що ми вже зараз можемо бачити, а окремі атаки відбувалися й у вересні. Вони просто не такі масовані. З того, що ми можемо бачити вже зараз, то атаки можуть відбуватися по високовольтній інфраструктурі й по вугільній генерації. Я не очікую атак на атомні об'єкти, я думаю, що атаковані будуть перш за все високовольтні підстанції, пов'язані з цими атомними об'єктами з точки зору виводу електроенергії з атомних електростанцій. Плюс знову ключові високовольтні підстанції по країні», - розповів Харченко.

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Харченко зазначив, що зроблено дуже багато, щоб їх захистити, в тому числі координовано й протиповітряну оборону значно краще ніж минулого року, і багато фізичного захисту зроблено, але, на його думку, це не є гарантією.

«Безумовно сказати, що там наслідків не буде – це прямо брехати, наслідки будуть. Чи будуть вони апокаліптичними - ні. Я думаю, що той досвід, який напрацювали минулого року дозволить уникнути каскадних аварій, які у нас чомусь називаються блекаути, і значних відключень багаторегіональних. Я думаю, що без цього обійдеться. Той досвід, який напрацювали енергетики минулого року дозволить уникнути найбільш неприємних сценаріїв», - сказав Харченко.

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Проте він зауважив, що відключення світла будуть.

«Аварійні відключення будуть. Вони будуть тривати багато годин, тому що здатність нашої системи до опору, як технічної системи, зараз значно нижче ніж рік тому. Умовно кажучи, там де раніше стояло три трансформатори, зараз стоїть один, у кращому випадку два. Відповідно швидко перекидати джерела живлення на резерви не вийде й це будуть затримки, затримки, які вимірюються годинами – 4, 5, 7 годин. Дещо так я уявляю собі наступну зиму»,- розповів Харченко.