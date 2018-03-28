Нестабильная весна: синоптики прогнозируют мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Синоптики прогнозируют завтра, 29 марта, в Украине небольшой мокрый снег, умеренный дождь и небольшие осадки, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"29 марта в Украине ночью в центральных, большинстве северных и восточных областей небольшой мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, днем в западной части умеренный дождь, на севере Левобережья местами небольшие осадки; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
В частности, ночью и утром на дорогах северо-восточной половины местами гололедица.
"Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 5° тепла; днем 1-6° тепла, в южной части и на Прикарпатье 8-13°; в Черниговской и Сумской ночью 5-10° мороза, днем около 0°", - добавили в ведомстве.
Ветер северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 5-10 м/с.
Напомним, в субботу, 24 марта, в Киев пришла метеорологическая весна.