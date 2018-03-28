Нестабільна весна: синоптики прогнозують мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Синоптики прогнозують завтра, 29 березня, в Україні невеликий мокрий сніг, помірний дощ та невеликі опади, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“29 березня в Україні вночі у центральних, більшості північних та східних областей невеликий мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу, вдень у західній частині помірний дощ, на півночі Лівобережжя місцями невеликі опади; на решті території без істотних опадів,” — йдеться в повідомленні.
Зокрема, вночі та вранці на дорогах північно-східної половини подекуди ожеледиця.
“Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 5° тепла; вдень 1-6° тепла, у південній частині та на Прикарпатті 8-13°; на Чернігівщині та Сумщині вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°,” — додали у відомстві.
Вітер буде північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с.
Нагадаємо, у суботу, 24 березня, до Києва прийшла метеорологічна весна.