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Несовершеннолетнюю, пострадавшую из-за атаки рф на Киев, госпитализировали в "Охматдет" - КГВА
16-летняя девушка госпитализирована в "Охматдет" с политравмами после ракетного удара россии по Киеву.
Народные депутаты ищут механизм для увеличения выплат при рождении детей, которые не пересматривались с 2014 года
Депутаты работают над законопроектом по увеличению выплат помощи при рождении ребенка, которые с 2014 года остаются неизменными на уровне около 41 000 грн, поскольку текущая сумма является недостаточной для поддержки молодых матерей.
Ракетная атака рф на Киев: осколки разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука - Минкульт
российский ракетный удар по Киеву разрушил часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна им.
Дефицита электроэнергии нет, обесточивание в регионах происходит из-за повреждения инфраструктуры - Укрэнерго
Энергосистема Украины работает сбалансировано, без дефицита электроэнергии, но отключения в некоторых регионах вызваны повреждением сети электропередач в результате недавних российских атак на энергетические объекты.
В результате ракетной атаки рф на Киев жертв и попаданий в жилые многоэтажки нет - мэр
В результате российской атаки на Киев было повреждено 3-этажное здание и прилегающие жилые дома, в результате чего 5 человек получили ранения и 2 были госпитализированы, спасательные работы продолжаются.
рф продвигает информкампанию "привязки" Украины к теракту в "крокусе" Украины к теракту в "Крокусе" - Центр противодействия дезинформации
россия продвигает информационную кампанию, которая ложно связывает Украину с террористической атакой в "Крокус Сити Холл", ссылаясь на заявления пророссийских журналистов и блогеров.
"Украине срочно нужна усиленная противовоздушная защита" - Кулеба отреагировал на атаку рф и показал видео, как дети под взрывы бегут в укрытие
Российская ракетная атака на Киев подчеркнула насущную потребность Украины в усиленных системах противовоздушной обороны, таких как Patriot.
Ракетная атака рф на Киев: есть повреждения в трех районах, еще в двух - упали обломки
Российская ракетная атака на Киев вызвала повреждения в трех районах и падение обломков еще в двух.
Из-за обстрелов в Киеве временно изменена работа двух троллейбусных маршрутов
Два троллейбусных маршрута (№15 и №38) в Киеве временно изменили свое движение из-за ракетного обстрела и артобстрела в Печерском районе города, в результате которого были ранены четыре человека, в том числе несовершеннолетний ребенок.
В Мариуполе оккупанты уничтожают уникальный исторический памятник - Андрющенко
российские захватчики в оккупированном Мариуполе разрушают экскаваторами курган Дед - исторический памятник, датированный 5 тысячелетием до нашей эры.