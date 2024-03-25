Несовершеннолетнюю, пострадавшую из-за атаки рф на Киев, госпитализировали в "Охматдет" - КГВА

16-ти летнюю девушку, которая травмировалась в результате ракетной атаки России на Киев, госпитализировали в "Охматдет". Об этом в понедельник сообщили в КГВА, передает УНН.

В КГВА рассказали о четырех пострадавших из-за атаки рф:

Девочка 16 лет - политравма, она "госпитализирована в Охматдет";

У женщины 33 года ЗЧМТ, ушибленные раны, она госпитализирована в больницу;



У женщины 53 года - острая реакция на стресс;



Женщина 26 лет, которая при надежде, обратилась к медикам с плохим самочувствием.



Данные о погибших не поступали. Информация постоянно обновляется, добавили в КГВА.

Также обновили информацию относительно падений обломков вражеских ракет. По данным КГВА, информация о падении обломков в Днепровском районе не подтвердилась.

Дополнение

В результате утренней ракетной атаки российских войск в Киеве пострадали пять человек.

Спасатели разбирают завалы, под которыми еще могут быть люди.

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