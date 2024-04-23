Несколько уменьшилась активность в акватории Черного и Азовского морей: Евлаш рассказал, как сбитие самолета Ту-22М3 повлияло на применение авиации врагом

После сбития самолета стратегической авиации Ту-22М3, россияне несколько уменьшили активность в акватории Черного и Азовского морей. Также на применение стратегической авиации врагом повлиял и удар по аэродрому во временно оккупированном Джанкое.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

После последнего самолета, который нам удалось сбить, стратегической авиации Ту-22М3, россияне несколько уменьшили активность в акватории Черного и Азовского морей, а также после того, как нам удалось разрядить несколько их пункты управления на территории временно оккупированного Крыма. Уменьшилось несколько количество применения, в том числе и тактической авиации возле этих акваторий. Однако, враг продолжает применять авиацию, продолжает бить и управляемыми авиационными ракетами и КАБами - сказал Евлаш.

Он отметил, что силы ПВО продолжают бороться с российскими ракетами и самолетами всеми имеющимися средствами, которые есть в распоряжении Воздушных сил.

Напомним,

На прошлой неделе российский бомбардировщик Ту-22М3, который осуществлял ракетный удар ночью, разбился в Ставропольском крае рф.

Позже стало известно, что украинские силы противовоздушной обороны впервые сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22 и две крылатые ракеты Х-22, выпущенные с него, в ответ на российские атаки на украинские города.