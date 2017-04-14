Несовершеннолетний, пострадавший от взрыва в Петербурге, сам смастерил бомбу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Несовершеннолетний студент, пострадавший во время взрыва в Санкт-Петербурге, сам изготовил самодельную бомбу, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Отмечается, что студент учится на первом курсе и увлекается химией.
Напомним, инцидент произошел вечером 13 апреля возле одного из домов по проспекту Кима. Студент шел по улице, когда у него в руках взорвался неизвестный предмет. Пострадавшего 17-летнего молодого человека доставили в больницу.
Возбуждено уголовное дело, следователи обыскали квартиру студента, а также допросили родственников и знакомых потерпевшего.
Следственные действия будут проводиться по согласованию с врачами, когда позволит состояние его здоровья. Ранее сообщалось, что медики оценивают состояние молодого человека как стабильно тяжелое. Угрозы его жизни нет, он находится в медикаментозной коме.