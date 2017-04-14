Неповнолітній, який постраждав від вибуху у Петербурзі, сам змайстрував бомбу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Неповнолітній студент, який постраждав під час вибуху в Санкт-Петербурзі, сам виготовив саморобну бомбу, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Відзначається, що студент навчається на першому курсі і захоплюється хімією.
Нагадаємо, інцидент стався ввечері 13 квітня біля одного з будинків по проспекту Кіма. Студент йшов по вулиці, коли у нього в руках вибухнув невідомий предмет. Постраждалого 17-річного молодого чоловіка доставили в лікарню.
Порушено кримінальну справу, слідчі обшукали квартиру студента, а також допитали родичів і знайомих потерпілого.
Слідчі дії будуть проводитися за погодженням з лікарями, коли дозволить стан його здоров’я. Раніше повідомлялося, що медики оцінюють стан молодої людини як стабільно важкий. Загрози його життю немає, він знаходиться в медикаментозній комі.