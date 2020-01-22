Несовершеннолетний парень через суд лишил своих отца и мать родительских прав
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Полонский районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск 15-летнего жителя Полонского района - лишил его отца и мать родительских прав в отношении него и взыскал с них алименты на содержание. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Судебную власть Украины.
"Взыскать алименты на содержание сына с каждого в размере по 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста до достижения им совершеннолетия", - говорится в решении суда.
Так, юноша объяснил свой иск тем, что от рождения проживает с бабушкой и дедушкой, родные родители о нем никогда не заботились, им не интересовались и не помогали. Более того ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем и своим поведением дискредитируют его.
Сообщается, что в судебном заседании просила лишить родительских прав своего сына и невестку и бабушка, с которой живет внук. Женщина подтвердила, что те пьянствуют, от ухода за мальчиком и от его воспитания самоустранились, внук стесняется своих родителей. Ответчики не возражали против лишения их родительских прав.
"Полонский районный суд пришел к выводу о доказанности сознательного уклонения их от выполнения своих родительских обязанностей в отношении несовершеннолетнего сына, поэтому удовлетворил ходатайство юноши", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Луганской области осудили отца и мачеху за жестокое обращение с малолетним сыном.