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Несовершеннолетний парень через суд лишил своих отца и мать родительских прав

Киев • УНН

 • 13405 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Полонский районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск 15-летнего жителя Полонского района - лишил его отца и мать родительских прав в отношении него и взыскал с них алименты на содержание. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Судебную власть Украины.

Несовершеннолетний парень через суд лишил своих отца и мать родительских прав

"Взыскать алименты на содержание сына с каждого в размере по 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста до достижения им совершеннолетия", - говорится в решении суда.

Так, юноша объяснил свой иск тем, что от рождения проживает с бабушкой и дедушкой, родные родители о нем никогда не заботились, им не интересовались и не помогали. Более того ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем и своим поведением дискредитируют его.

Сообщается, что в судебном заседании просила лишить родительских прав своего сына и невестку и бабушка, с которой живет внук. Женщина подтвердила, что те пьянствуют, от ухода за мальчиком и от его воспитания самоустранились, внук стесняется своих родителей. Ответчики не возражали против лишения их родительских прав.

"Полонский районный суд пришел к выводу о доказанности сознательного уклонения их от выполнения своих родительских обязанностей в отношении несовершеннолетнего сына, поэтому удовлетворил ходатайство юноши", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Луганской области осудили отца и мачеху за жестокое обращение с малолетним сыном.

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