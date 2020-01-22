Неповнолітній хлопець через суд позбавив своїх батька й матір батьківських прав

"Стягнути аліменти на утримання сина з кожного в розмірі по 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягнення ним повноліття", – йдеться в рішенні суду.

Так, юнак пояснив свій позов тим, що від народження проживає із бабусею та дідусем, рідні батьки про нього ніколи не піклувалися, ним не цікавилися і не допомагали. Ба більше: ведуть аморальний спосіб життя, зловживають алкоголем та своєю поведінкою дискредитують його.

Повідомляється, що у судовому засіданні просила позбавити батьківських прав свого сина та невістку і бабуся, з якою мешкає онук. Жінка підтвердила, що ті пиячать, від догляду за хлопчиком і від його виховання самоусунулися, онук соромиться своїх батьків. Відповідачі не заперечували проти позбавлення їх батьківських прав.

"Полонський районний суд прийшов до висновку про доведеність свідомого ухилення їх від виконання своїх батьківських обов'язків щодо неповнолітнього сина, тому задовольнив клопотання юнака", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Луганщині засудили батька та мачуху за жорстоке поводження з малолітнім сином.