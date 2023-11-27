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Непогода в Украине: в Одесской области пострадали 13 человек, без света частично более 1800 населенных пунктов

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 10:59  •  15706 просмотра

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В Одесской области из-за непогоды пострадали 13 человек, а 1 844 населенных пункта обесточены.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Одесской области пострадали от переохлаждения или падения деревьев 13 человек. Без электроэнергии в Украине в результате непогоды частично находятся  1844 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.  

Детали

По данным ГСЧС, по состоянию на 12:00 понедельника в результате погодных условий обесточены 1844 населенных пункта.

На Одесской области 8 человек получили переохлаждение и 5 - пострадали в результате падения деревьев.

У местах временного отстоя находится около 1518 грузовых транспортных средств.  Отмечается, что спасатели уже отбуксировали 1083 транспортных средства. Также было убрано 148 деревьев.

Перекрыто движение транспорта на 13 автодорогах.  На местах работает 1215 спасателей и 330 единиц техники.

В ГСЧС напомнили, что в Украине работает круглосуточный Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.

Добавим

Как экслюзивно сообщал УНН, на фоне осложнения погодных условий в Киеве за прошедшие сутки, 26 ноября, произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий. Шестеро человек травмировались.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
Негода в Україні: на Одещині постраждали 13 людей, без світла частково понад 1800 населених пунктів
Bad weather in Ukraine: 13 people were injured in Odesa region, more than 1800 settlements are without electricity
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