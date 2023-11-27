Непогода в столице: дороги от снега очищают 294 единицы спецтехники

Во всех районах Киева продолжаются работы по ликвидации непогоды. По состоянию на 11 утра дороги от снега в столице очищают 294 единицы спецтехники. Водителей призывают пропускать технику дорожников и не пароваться на обочинах дорог. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

На данный момент город от снега очищают 294 единицы спецтехники. Работы продолжаются во всех районах столицы - сообщил Кличко.

Также коммунальщики расчищают и обрабатывают тротуары, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам, лестничные марши и остановки общественного транспорта.

К работе задействованы 53 бригады из 392 работников.

Как отмечается, пешеходные зоны дорожники очищают с помощью специальной малогабаритной техники с снегоочистительным оборудованием - тракторов Lovol, мини-погрузчиков JCB, машины Bucher.

Напоминаю, что эффективное очистка улично-дорожной сети зависит и от водителей: отдавайте предпочтение в движении технике дорожной службы, не паркуйте машины на обочинах дорог - отметил Кличко.

Дополнение

Как сообщал УНН, на фоне осложнения погодных условий в Киеве за минувшие сутки, 26 ноября, произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий. Шесть человек травмировались.