Непогода в столице: дороги от снега очищают 294 единицы спецтехники
Киев • УНН
В Киеве 294 единицы спецтехники расчищают дороги от снега, бригады также обрабатывают пешеходные зоны. Мэр Кличко призывает водителей сотрудничать и избегать парковки на обочинах.
Во всех районах Киева продолжаются работы по ликвидации непогоды. По состоянию на 11 утра дороги от снега в столице очищают 294 единицы спецтехники. Водителей призывают пропускать технику дорожников и не пароваться на обочинах дорог. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.
На данный момент город от снега очищают 294 единицы спецтехники. Работы продолжаются во всех районах столицы
Также коммунальщики расчищают и обрабатывают тротуары, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам, лестничные марши и остановки общественного транспорта.
К работе задействованы 53 бригады из 392 работников.
Как отмечается, пешеходные зоны дорожники очищают с помощью специальной малогабаритной техники с снегоочистительным оборудованием - тракторов Lovol, мини-погрузчиков JCB, машины Bucher.
Напоминаю, что эффективное очистка улично-дорожной сети зависит и от водителей: отдавайте предпочтение в движении технике дорожной службы, не паркуйте машины на обочинах дорог
Дополнение
Как сообщал УНН, на фоне осложнения погодных условий в Киеве за минувшие сутки, 26 ноября, произошло более 30 дорожно-транспортных происшествий. Шесть человек травмировались.
Непогода в столице: дороги от снега очищают 294 единицы спецтехники
В Киеве 294 единицы спецтехники расчищают дороги от снега, бригады также обрабатывают пешеходные зоны. Мэр Кличко призывает водителей сотрудничать и избегать парковки на обочинах.
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