Непогода обесточила 184 населенных пункта Кировоградщины, перекрыта трасса Кропивницкий-Платоново
Киев • УНН
184 населенных пункта в Кировоградской области обесточены из-за непогоды, запрещено движение по трассе Кропивницкий-Платоново до 14:00.
Вследствие плохих погодных условий в Кировоградской области 184 населенных пунктов находятся без электроснабжения. Власти запретили движение автомобилей на участке автодороги Кропивницкий-Платоново до 14 часов. Об этом заявил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, сообщает УНН.
Из-за непогоды 184 населенных пунктов области без электроснабжения. Запрещено движение всех транспортных средств на участке автодороги М-13 Кропивницкий-Платоново. Ориентировочно - до 14.00
Детали
Отмечается, что энергетики работают над восстановлением света
Председатель ОГА также предостерег всех автомобилистов не выезжать на дороги без крайней необходимости.
Непогода привела местами к снежным заносам высотой до 1,5 метров и затруднила движение на дорогах Одесской, Николаевской и других областей Украины, а некоторые автодороги были перекрыты.
Глава Государственного агентства восстановления Мустафа Найем сообщил, что сильный ветер препятствует расчистке дорог, даже несмотря на то, что бригады работают в усиленном режиме.
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Непогода обесточила 184 населенных пункта Кировоградщины, перекрыта трасса Кропивницкий-Платоново
184 населенных пункта в Кировоградской области обесточены из-за непогоды, запрещено движение по трассе Кропивницкий-Платоново до 14:00.
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