Непогода обесточила 184 населенных пункта Кировоградщины, перекрыта трасса Кропивницкий-Платоново

Вследствие плохих погодных условий в Кировоградской области 184 населенных пунктов находятся без электроснабжения. Власти запретили движение автомобилей на участке автодороги Кропивницкий-Платоново до 14 часов. Об этом заявил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, сообщает УНН.

Из-за непогоды 184 населенных пунктов области без электроснабжения. Запрещено движение всех транспортных средств на участке автодороги М-13 Кропивницкий-Платоново. Ориентировочно - до 14.00 - заявил Райкович.

Детали

Отмечается, что энергетики работают над восстановлением света

Председатель ОГА также предостерег всех автомобилистов не выезжать на дороги без крайней необходимости.

Непогода привела местами к снежным заносам высотой до 1,5 метров и затруднила движение на дорогах Одесской, Николаевской и других областей Украины, а некоторые автодороги были перекрыты.

Глава Государственного агентства восстановления Мустафа Найем сообщил, что сильный ветер препятствует расчистке дорог, даже несмотря на то, что бригады работают в усиленном режиме.

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