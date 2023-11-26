Непогода: на улицах столицы работает более 250 единиц спецтехники
Киев • УНН
Для расчистки дорог в Киеве во время непогоды "Киевавтодор" привлек 254 единицы спецтехники, которые будут работать ночью, чтобы к утру понедельника обеспечить безопасный проезд для транспорта и пешеходов.
254 единицы спецтехники "Киевавтодора" сейчас работают на улицах Киева. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, сообщает УНН.
Как сообщили в КГГА, спецавто, в первую очередь, осуществляют обработку покрытия на мостах и путепроводах, на подъемах и спусках столицы, магистральных улицах, по которым движется общественный транспорт.
Очистка и обработку тротуаров, подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, остановок общественного транспорта, балансовых пешеходных зон, где использование специальной техники невозможно, задействовано сейчас 38 бригад по ручной уборке в составе 250 рабочих.
"Дорожники готовились к вызовам непогоды. Поэтому будут работать в усиленном режиме всю ночь, чтобы обеспечить движение транспорта и пешеходов на утро понедельника", - говорится в сообщении.
Непогода: на улицах столицы работает более 250 единиц спецтехники
Для расчистки дорог в Киеве во время непогоды "Киевавтодор" привлек 254 единицы спецтехники, которые будут работать ночью, чтобы к утру понедельника обеспечить безопасный проезд для транспорта и пешеходов.
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