Непогода: на улицах столицы работает более 250 единиц спецтехники

254 единицы спецтехники "Киевавтодора" сейчас работают на улицах Киева. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, сообщает УНН.

Как сообщили в КГГА, спецавто, в первую очередь, осуществляют обработку покрытия на мостах и путепроводах, на подъемах и спусках столицы, магистральных улицах, по которым движется общественный транспорт.

Очистка и обработку тротуаров, подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, остановок общественного транспорта, балансовых пешеходных зон, где использование специальной техники невозможно, задействовано сейчас 38 бригад по ручной уборке в составе 250 рабочих.

"Дорожники готовились к вызовам непогоды. Поэтому будут работать в усиленном режиме всю ночь, чтобы обеспечить движение транспорта и пешеходов на утро понедельника", - говорится в сообщении.