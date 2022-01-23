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15 марта, 19:03 • 106942 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143907 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117354 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105061 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101596 просмотра

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15 марта, 10:46 • 93532 просмотра

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Неподалеку украинско-румынской границы нашли мертвым 19-летнего пограничника

Неподалеку украинско-румынской границы нашли мертвым 19-летнего пограничника

Киев • УНН

 • 41839 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Черновицкой области вблизи украинско-румынской границы обнаружили тело 19-летнего военнослужащего. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко.

Цитата

“В пятницу, недалеко от украинско-румынской границы, было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни. В дальнейшем была вызвана карета скорой медицинской помощи, проинформированы представители полиции и других правоохранительных органов. Также на место были вызваны офицеры пограничного отряда для проведения внутреннего служебного расследования", - сообщил Бровко.

Детали

Пока относительно смерти военнослужащего ведется следствие.

Напомним

Ранее, в Черновицкой области во время несения службы погиб пограничник.

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