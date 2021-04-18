Товариш по службі почув постріл: на Буковині знайшли мертвим прикордонника
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Чернівецькій області під час несення служби загинув прикордонник. Перед тим, як виявили загиблого, інший військовослужбовець почув постріл. Про це УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко.
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"Зафіксовано загибель військовослужбовця під час несення служби. Це сталося на Буковині. Він проходив службу у підрозділах Чернівецького прикордонного загону. Один з військовослужбовців, який також ніс службу на цьому напрямку, почув постріл. І невдовзі виявили тіло іншого військовослужбовця", - повідомив Демченко.
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За даними речника ДПСУ, на місце відразу були викликані співробітники Національної поліції і карета швидкої допомоги. "Власне, медики і констатували смерть", - зазначив він.
"Що саме призвело до такого вчинку, що саме стало причиною загибелі, встановлять правоохоронні органи", - додав Демченко.
Також він зазначив, що наразі триває й службове розслідування, яке проводять органи Державної прикордонної служби.
Додамо
На початку квітня на кордоні з Білоруссю вистрелив собі у голову з автомата військовослужбовець-строковик, повідомляли у поліції Волинської області.