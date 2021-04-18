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Сослуживец услышал выстрел: на Буковине нашли мертвым пограничника

Сослуживец услышал выстрел: на Буковине нашли мертвым пограничника

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Черновицкой области во время несения службы погиб пограничник. Перед тем, как обнаружили погибшего, другой военнослужащий услышал выстрел. Об этом УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата:

"Зафиксировано гибель военнослужащего во время несения службы. Это произошло на Буковине. Он проходил службу в подразделениях Черновицкого пограничного отряда. Один из военнослужащих, который также нес службу на этом направлении, услышал выстрел. И вскоре обнаружили тело другого военнослужащего", - сообщил Демченко.

Детали

По данным представителя ГПСУ, на место сразу были вызваны сотрудники Национальной полиции и карета скорой помощи. "Собственно, медики и констатировали смерть", - отметил он.

"Что именно привело к такому поступку, что именно стало причиной гибели, установят правоохранительные органы", - добавил Демченко.

Также он отметил, что сейчас идет и служебное расследование, которое проводят органы Государственной пограничной службы.

Добавим

В начале апреля на границе с Беларусью выстрелил себе в голову из автомата военнослужащий-срочник, сообщали в полиции Волынской области.

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