Неподалік українсько-румунського кордону знайшли мертвим 19-річного прикордонника

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“У п’ятницю, неподалік українсько-румунського кордону, було виявлено тіло військовослужбовця без ознак життя. В подальшому було викликано карету швидкої медичної допомоги, проінформовано представників поліції та інших правоохоронних органів. Також на місце було викликано офіцерів прикордонного загону для проведення внутрішнього службового розслідування”, — повідомив Бровко.

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Наразі щодо смерті військовослужбовця триває слідство.

Нагадаємо

Раніше, у Чернівецькій області під час несення служби загинув прикордонник.