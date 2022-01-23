Неподалік українсько-румунського кордону знайшли мертвим 19-річного прикордонника
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Чернівецькій області поблизу українсько-румунського кордону виявили тіло 19-річного військовослужбовця. Про це в коментарі УНН повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.
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“У п’ятницю, неподалік українсько-румунського кордону, було виявлено тіло військовослужбовця без ознак життя. В подальшому було викликано карету швидкої медичної допомоги, проінформовано представників поліції та інших правоохоронних органів. Також на місце було викликано офіцерів прикордонного загону для проведення внутрішнього службового розслідування”, — повідомив Бровко.
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Наразі щодо смерті військовослужбовця триває слідство.
Нагадаємо
Раніше, у Чернівецькій області під час несення служби загинув прикордонник.