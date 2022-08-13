Недалеко от Новой Дмитровки и Долины россияне пытались прорвать оборону ВСУ - Генштаб

Детали

О ситуации на других направлениях сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Прудянка, Русская Лозовая, Черкасские и Русские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Лебяже и Коробочкино. Нанес авиаудары возле Старого Салтова, Гусаровки и Мосьпаново. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Наши воины достойно встретили оккупантов - нанесли урон и заставили бежать.

На Славянском направлении враг совершал огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Вернополья, Богородичного, Великой Камышевахи, Долгенького, Краснополья, Долины и Дибровного. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Залиман.

На Краматорском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Краматорских районов, Верхнекаменского, Северского, Григорьевки и Кривой Луки.

Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевки и Выемки. Получил жесткий отпор и отступил.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры близ Часового Яра, Бахмута и еще семи населенных пунктов. Враг нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Спорного, Веселой Долины, Кодемы, Соледара, Бахмута, Зайцева и Бахмутского.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться у Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцева, успеха не имел. В отдельных районах продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка и Александрополь. Нанес авиаудар возле Марьинки.