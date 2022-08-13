Неподалік Нової Дмитрівки та Долини росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Триває сто сімдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Слов’янському напрямку, неподалік Нової Дмитрівки та Долини ворог намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав, відійшов. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.
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Про ситуацію на інших напрямках повідомили у Генштабі.
На Харківському напрямку ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Харків, Уди, Прудянка, Руська Лозова, Черкаські та Руські Тишки, Петрівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже та Коробочкине. Завдав авіаударів біля Старого Салтова, Гусарівки та Мосьпанового. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.
Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Питомник. Наші воїни гідно зустріли окупантів - завдали втрат та змусили тікати.
На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Вірнопілля, Богородичного, Великої Комишувахи, Довгенького, Краснопілля, Долини та Дібрівного. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Залиман.
На Краматорському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Краматорська, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки та Кривої Луки.
Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення поблизу Івано-Дар’ївки та Виїмки. Отримав жорстку відсіч та відступив.
На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури поблизу Часового Яру, Бахмута та ще семи населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Спірного, Веселої Долини, Кодеми, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Бахмутського.
Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися біля Яковлівки, Бахмута, Вершини та Зайцевого, успіху не мав. В окремих районах ще тривають бойові дії.
На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка та Олександропіль. Завдав авіаудару біля Мар’їнки.