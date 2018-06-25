Недалеко от Львова в легковушке нашли тело мужчины
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 25 июня. УНН. В с. Солонка Пустомытовского района на заднем сиденье автомобиля нашли тело мужчины. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.
Так, сегодня около 9:40 в полицию на оперативную линию "102" поступила информация о том, что в селе Солонка Пустомытовского района на улице Волошковой в автомобиле "Дэу Нексия" на заднем сиденье обнаружено мертвого мужчину.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются лицо умершего и обстоятельства его смерти. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в полиции.
Напомним, во Львове в парке "Ореховая роща" обнаружили тело 23-летнего парня.