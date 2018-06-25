Неподалік Львова у легковику знайшли тіло чоловіка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 червня. УНН. У с. Солонка Пустомитівського району на задньому сидінні автомобіля знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.
Так, сьогодні близько 9:40 до поліції на оперативну лінію "102" надійшла інформація про те, що у селі Солонка Пустомитівського району на вулиці Волошковій в автомобілі "Деу Нексія" на задньому сидінні виявлено мертвого чоловіка.
"На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються особа померлого та обставини його смерті. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, у Львові в парку "Горіховий гай" виявили тіло 23-річного хлопця.