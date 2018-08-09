Непобедимый украинец поможет Джошуа перед боем с Поветкиным
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Украинский боксер Владислав Сиренко (8-0, 7 КО), выступающий в супертяжелой весовой категории, будет помогать чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Джошуа (21-0, 20 КО). Об этом сообщил тренер украинца Джеймс Али Башир, информирует УНН со ссылкой на Xsport.
Помощь украинском будет направлена британцу для подготовки к бою против россиянина Александра Поветкина (34-1, 24 КО).
По словам специалиста, сейчас согласовываются последние детали сотрудничества Сиренко с Джошуа в качестве спарринг-партнера.
Отметим, что следующий поединок Сиренко проведет 26-го августа с ганцем Нуху Азуми.
Как сообщалось ранее, Джошуа и Поветкин встретятся 22-го сентября на стадионе “Уэмбли”.