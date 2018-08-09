Непобедимый украинец поможет Джошуа перед боем с Поветкиным

Помощь украинском будет направлена ​​британцу для подготовки к бою против россиянина Александра Поветкина (34-1, 24 КО).

По словам специалиста, сейчас согласовываются последние детали сотрудничества Сиренко с Джошуа в качестве спарринг-партнера.

Отметим, что следующий поединок Сиренко проведет 26-го августа с ганцем Нуху Азуми.

Как сообщалось ранее, Джошуа и Поветкин встретятся 22-го сентября на стадионе “Уэмбли”.