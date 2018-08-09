Непереможний українець допоможе Джошуа перед боєм з Повєткіним
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Український боксер Владислав Сіренко (8-0, 7 КО), який виступає в суперважкій ваговій категорії, буде допомагати чемпіонові світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО). Про це повідомив тренер українця Джеймс Алі Башир, інформує УНН з посиланням на Xsport.
Допомога українця буде направлена британцю для підготовки до бою проти росіянина Олександра Повєткіна (34-1, 24 КО).
За словами фахівця, на даний момент узгоджуються останні деталі співпраці Сіренка з Джошуа в якості спаринг-партнера.
Відзначимо, що наступний поєдинок Сіренко проведе 26-го серпня із ганцем Нуху Азума.
Як повідомлялося раніше, Джошуа і Повєткін зустрінуться 22-го вересня на стадіоні “Вемблі”.