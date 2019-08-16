Непал ужесточил правила восхождения на Эверест
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Власти Непала решили ужесточить правила выдачи разрешений на восхождение на гору Эверест и другие вершины Гималаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Теперь альпинисты, которые готовы подняться на Эверест и другие восьмитысячники, должны пройти базовую и высокогорную подготовку для восхождения.
В отчете правительственной комиссии указывается, что перед восхождением на горы выше 8000 метров, альпинисты должны подняться хотя бы на одну непальскую гору выше 6500 метров. Желающие покорить самую высокую гору мира, также должны предоставить справку о состоянии здоровья и физической подготовленности.
Отмечается, что за весенний сезон 2019 года, во время восхождения на Эверест погибли или пропали без вести 11 альпинистов.
Напомним, в Гималаях обнаружили тела двух пропавших 10 лет назад альпинистов.