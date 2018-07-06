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Неонацистам нужно ограничить въезд в ЕС - Аваков

Неонацистам нужно ограничить въезд в ЕС - Аваков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Неонацистам, причастным к погромам ромских лагерей в Украине, нужно ограничить въезд в страны Европейского Союза. Такое мнение высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с послами G7, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.

"Мы много внимания уделяем неонацистским организациям. В обществе должна быть атмосфера, когда быть сторонником таких движений - неинтересно, не круто и невыгодно. Реакция на действия таких организаций со стороны международных партнеров должна быть такая же, как и на уголовные элементы, - ограничение въезда в цивилизованный мир. Сейчас мы ведем такие переговоры с представителями иностранных государств", - отметил Арсен Аваков.

По его словам, во время подготовки к погромам ромских поселений создаются точные копии нацистских сайтов российских организаций, призывающих молодежь, преимущественно школьников, к незаконным действиям.

"На этом сайте появляется модератор, который привлекает туда молодежь. Далее они собирают группу наших украинских подростков, стимулируют их к незаконным действия, а затем исчезают. Львовский случай это очень ярко и подробно демонстрирует. 17-летнему парню интересно присоединиться к какой-то футбольной тусовке, принять участие в драке, такой операции. На сегодняшний день для него это "приключение" - условно говоря, два дня в тюрьме, но если он будет знать, что из-за этого его не пустят в цивилизованные страны - это будет дополнительная превенция. Я думаю, что мы остановим эту волну. Я предлагаю применить механизм давления на этих молодых нацистов - дополнительные ограничения на въезд в страны ЕС", - отметил Арсен Аваков.

Он сообщил, что тема участия школьников в нападении на ромские поселения обсуждалась с министром образования Лилией Гриневич.

"Мы посмотрели, что можно сделать, чтобы провести информационную работу с учащимися старших классов. Мы живем в атмосфере постоянной ненависти и негатива, люди думают, что они могут себе позволить агрессию по отношению к любому, потеряв человеческое лицо. Я имею полную свободу для недопущения таких нарушений и проведения превентивной работы в этом направлении. Наша задача - разрушить все эти нацистские объединения", - отметил министр внутренних дел.

Напомним, во Львове напали на лагерь ромов. В результате четыре человека получили ножевые ранения , один пострадавший погиб. Это событие следователи квалифицировали как умышленное убийство, совершенное группой лиц.

Кроме того, городской глава Львова Андрей Садовый отметил, что пострадавшим от нападения на несколько дней предоставят убежище.

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