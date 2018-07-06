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Неонацистам потрібно обмежити в’їзд до ЄС – Аваков

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Неонацистам, причетним до погромів ромських таборів в Україні, потрібно обмежити в’їзд до країн Європейського Союзу. Таку думку висловив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з послами G7, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МВС.

“Ми багато уваги приділяємо неонацистським організаціям. У суспільстві має бути атмосфера, коли бути прихильником таких рухів — нецікаво, некруто та невигідно. Реакція на дії таких організацій з боку міжнародних партнерів має бути така ж, як і на кримінальні елементи, — обмеження в’їзду до цивілізованого світу. Наразі ми ведемо такі переговори із представниками іноземних держав”, — зазначив Арсен Аваков.

За його словами, під час підготовки до погромів ромських поселень створюються точні копії нацистських сайтів російських організацій, які закликають молодь, переважно школярів, до незаконних дій.

“На цьому сайті з’являється модератор, який залучає туди молодь. Далі вони збирають групу наших українських підлітків, стимулюють їх до незаконних дії, а потім зникають. Львівський випадок це дуже яскраво та детально демонструє. 17-річному хлопцю цікаво долучитися до якоїсь футбольної тусовки, взяти участь у бійці, такій операції. На сьогодні для нього ця „пригода“ — умовно кажучи, два дні у в’язниці, але якщо він знатиме, що через це його не пустять до цивілізованих країн — це буде додаткова превенція. Я думаю, що ми зупинимо цю хвилю. Я пропоную застосувати механізм тиску на цих молодих нацистів — додаткові обмеження на в’їзд до країн ЄС”, — зазначив Арсен Аваков.

Він повідомив, що тему участі школярів у напад на ромські поселення обговорювалася з міністром освіти Лілією Гриневич.

“Ми подивилися, що можливо зробити, щоб провести інформаційну роботу з учнями старших класів. Ми живемо у атмосфері постійної ненависті та негативу, люди думають, що вони можуть собі дозволити агресію по відношенню до будь-кого, втративши людське обличчя. Я маю повну політичну волю для недопущення таких порушень та проведення превентивної роботи у цьому напрямку. Наша задача — зруйнувати всі ці нацистські об’єднання”, — зауважив міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, у Львові напали на табір ромів. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. Цю подію слідчі кваліфікували як умисне вбивство, вчинене групою осіб.

Крім того, міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що постраждалим від нападу на кілька днів нададуть притулок.

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