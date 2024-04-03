Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Чтобы лишить некоторые фирмы возможности использовать недобросовестную конкуренцию в процессе закупок "Государственного оператора тыла" для украинской армии, в том числе и продуктов питания, возможно, необходимо ввести определенные изменения на законодательном уровне. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобыренко в эксклюзивном комментарии УНН.

В частности, это касается ситуации, о которой заявляли в ДОТ, когда фирмы, которые ранее обеспечивали ВСУ продуктами питания, но отказались от участия в тендерах, теперь давят на новых поставщиков.

Понятное дело, что правоохранители должны пресекать такие вещи, давление это не нормально. Потому что так процедурно можно поломать любой тендер. Можно же элементарно сбивать цену, а потом не подписывать тендерное соглашение, и таким образом очень долго закупки не делать. Думаю, здесь возможно надо какие-то законодательные изменения, чтобы фирмы которые злоупотребляют получали черную метку - отметил Бобыренко.

По его словам, проявлением недобросовестной конкуренции являются информационные атаки на ДОТ, которые, не исключено, будут продолжаться.

Что касается начала поставок продуктов для ВСУ по первым контрактам ДОТ, то, по мнению Бобыренко, о том, произошли ли изменения к лучшему можно будет говорить позже.

Опыт показывает, что децентрализация - это правильно: чтобы не МОУ занималось всеми закупками. Делегирование полномочий ДОТ - это нормально, это более эффективное расходование денег. А вот удачной ли была реформа - будем смотреть, но только после анализа цен и качества - добавил политолог.

Контекст

На прошлой неделе начались поставки продуктов питания для Вооруженных сил Украины по первым контрактам, которые заключил "Государственный оператор тыла" - в воинские части по всей Украине направились 300 грузовиков.

Как заявил Директор по управлению поставками ДОТ Яким Коваленко в эксклюзивном комментарии УНН, они получают определенную информацию что фирмы, которые ранее обеспечивали ВСУ продуктами питания пытаются давить на новых поставщиков.

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков и производителей, которые поставляют свою продукцию как субподрядчики. В основном это запугивание по закрытию для них возможности поставки для ВСУ, когда старые компании "возобновят поставки". К сожалению, также получаем сигналы о высказывании пожеланий от начальников продовольственных служб относительно исключительного перечня производителей продукции от которых возможен прием товара на воинскую часть - рассказал Коваленко.

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