Необходимо исправлять недостатки в законодательстве, которые тормозят работу АРМА - Transparency International

Детали

По его словам, в Transparency International неоднократно отмечали недостатки в законодательстве, однако ряд проблем остается до сих пор.

Цитата

“По нашему мнению, ликвидировать АРМА не нужно. АРМА создавалось в Украине с нуля, и есть определенный период времени, когда оно налаживает свою работу. Мы в Transparency International постоянно подчеркивали недостатки в законодательстве, которые могут тормозить работу АРМА. Это, например, отсутствует порядок конкурсного определения управляющего активами. Ведь АРМА не управляет активами самостоятельно, она их передает определенному управляющему. И вот отсутствует сейчас этот порядок, что влияет на прозрачность определения управляющего. Также есть проблемы с реализацией активов. Но это не значит, что орган надо ликвидировать. Надо совершенствовать законодательство, на основании которого он действует, и нужно работать с проблемами. Потому что у нас эта функция управления с арестованным имуществом остается и ее должен кто-то выполнять”, - отметил Демчук.

Он также отметил, что ликвидация АРМА может свидетельствовать о невыполнении Украиной актов Евросоюза.

“Если мы вернемся к тому состоянию правового регулирования, которое было до создания АРМА, то тогда управляли арестованным имуществом следователи и прокуроры. Они же определяли порядок хранения их, вещественных доказательств и тому подобное. И тогда были с этим проблемы, потому что имущество где-то терялось, портилось. Поэтому и создали АРМА. И фактически, если мы сначала ее создали, а потом ликвидируем - то это может свидетельствовать о невыполнении актов ЕС. Ведь мы задали высокий стандарт, высокую планку и мы с ней работали с 2016 года, а потом что-то случилось. АРМА все же работает с большим количеством чувствительных активов. И видимо, кто-то хочет видеть АРМА еще более эффективным, есть непонимание того, как работает Агентство. Оно же не самостоятельно управляет арестованным имуществом, не является копилкой подсанкционного имущества. АРМА - это сервисный орган в системе уголовной юстиции, и к санационному механизму они относятся разве что в плане розыска имущества. И также может быть такое, что в АРМА в рамках уголовных производств передается имущество, на которое потенциально могут быть наложены санкции. Но АРМА не имеет прямого отношения к этому санкционному механизму как орган, который управляет российскими активами. И поэтому первая проблема - у нас может быть откат выполнения актов ЕС, и второе - надо определять кто будет организовывать управление арестованным имуществом”, - добавил юридический советник Transparency International.

Контекст

23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе. Вместе с тем для полноценного членства Украина должна выполнить ряд условий. Осенью 2023 года страны-кандидаты должны представить полный отчет о своей деятельности. 9 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить в июне положительную промежуточную оценку Европейской комиссии о прогрессе страны на пути в ЕС.

Напомним

Ранее в Transparency International отметили, что существование НАБУ, САП, ВАКС и АРМА является важным для вступления Украины в ЕС.