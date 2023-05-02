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Існування НАБУ, САП, ВАКС та АРМА є важливим для вступу України до ЄС - Transparency International

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Створення Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищого антикорупційного суду та Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передбачалося в рамках зобов’язань України перед міжнародними партнерами, а тому їх існування є важливим на шляху до вступу в ЄС. Про це в коментарі УНН, розповів юридичний радник Transparency International Павло Демчук.

Цитата

“Оскільки органи антикорупційної інфраструктури працюють як система, їх створення передбачалося в рамках зобов'язань України перед міжнародними партнерами щодо того, що ми будемо боротися з корупцією. Якщо говорити про АРМА, воно не є якоюсь українською новацією. Фактично воно створювалося за прикладом міжнародних органів, які покликані управляти майном злочинного походження. Це все робиться для того, аби злочини не приносили фінансової вигоди. АРМА працює з майном злочинного походження як на етапі досудового розслідування, так і на етапі виконання рішення суду. Спочатку на досудовому розслідуванні арештовують майно, яке, ймовірно, має ознаки такого, що отримане внаслідок злочину. Після цього це майно передається до АРМА, щоб ним управляти або продавати. Це зроблено для того, щоб захищати інтереси власника коштів/майна, щоб надалі він не вимагав компенсації, якщо його майно буде втрачене. Бо воно знаходиться під контролем держави, і якщо вона недбало ставиться до охорони майна, власник може звертатися з компенсацією до держави.

Робота АРМА це зобов‘язання України не лише за угодою про візову лібералізацію. Оскільки ми прагнемо членства в Євросоюзі, в директивах ЄС є вимоги щодо створення відповідних органів, які мають функції управління арештованим майном”, - зазначив Демчук.

Контекст

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі. Разом з тим для повноцінного членства Україна має виконати низку умов, серед яких реформи у судовій системі, посилення заходів у сфері боротьби з корупцією та забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF). Восени 2023 року країни-кандидати мають представити повний звіт щодо своєї діяльності. 

Нагадаємо

Європейська комісія, в рамках виїзної сесії до Києва з 17 по 23 квітня 2023 року, розпочала експертну перевірку з метою проведення загальної оцінки правової та інституційної бази, а також інституційних можливостей органів влади України у сфері боротьби з організованою злочинністю. Керівник АРМА Дмитро Жоравович взяв участь у зустрічі з експертами ЄС, в ході якої обговорили роль органу у боротьбі з організованою злочинністю, рівень міжвідомчої та міжнародної співпраці. 

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