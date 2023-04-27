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Керівник АРМА обговорив з експертами ЄС роль відомства у боротьбі з організованою злочинністю

Керівник АРМА обговорив з експертами ЄС роль відомства у боротьбі з організованою злочинністю

Київ • УНН

 • 450990 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Керівник АРМА Дмитро Жоравович взяв участь у зустрічі з експертами ЄС, в ході якої обговорили роль органу у боротьбі з організованою злочинністю, рівень міжвідомчої та міжнародної співпраці. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.

Деталі

Європейська комісія, в рамках виїзної сесії до Києва з 17 по 23 квітня 2023 року, розпочала експертну перевірку з метою проведення загальної оцінки правової та інституційної бази, а також інституційних можливостей органів влади України у сфері боротьби з організованою злочинністю.

Очільник Нацагентства поінформував експертів про функції та повноваження, законодавчі ініціативи АРМА, досягнення та виклики. За результатом оцінювання, представники ЄС нададуть рекомендації щодо покращення потенціалу України в цій сфері та узгодження з міжнародними стандартами й законодавством ЄС.

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Цитата

“Україна як країна-кандидат на вступ до ЄС є об’єктом моніторингу, який включає щорічні звіти по країнах. Частиною так званих “фундаментальних засад” та однією з важливих сфер оцінювання відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС – є боротьба з організованою злочинністю”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В інтерв’ю УНН Дмитро Жоравович розповів, що у сфері розшуку активів АРМА співпрацює з різними міжнародними організаціями та регіональними об’єднаннями, такими як Europol, Interpol, різноманітними регіональними організаціями Азії, Африки, Карибського регіону. Це дає Нацагентству перевагу над правоохоронними органами, адже дозволяє оперативно отримувати необхідну інформацію.

“У сфері розшуку ми дуже ефективно працюємо фактично з усіма профільними інституціями та більшістю іноземних юрисдикцій. Перевага АРМА полягає у можливості швидко отримувати від партнерів інформацію про активи за принципом взаємності. Наші правоохоронні органи переважно отримують інформацію в рамках міжнародної правової допомоги, і ця процедура може тягнутися місяцями й роками. Ми ж отримуємо дані за лічені дні”, - розповів Жоравович.

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