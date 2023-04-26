АРМА поглиблює співпрацю з Європолом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Національне агентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) приєдналося до Платформи для експертів Європолу (EPE), учасниками якої є фахівці різних напрямів у правоохоронній сфері з понад 100 країн. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.
Деталі
Платформа ЕРЕ є високоефективним інструментом обміну інформацією, зокрема, у сфері протидії злочинам з використанням віртуальних активів.
Вона пропонує набір функцій та інструментів, що відповідають потребам експертів у різних сферах та містить понад 50 платформ, які охоплюють широкий спектр напрямків правоохоронної діяльності.
Як зазначили в АРМА, доступ до певної експертної групи надається лише за запрошенням та виключно авторизованим користувачам, які є експертами у сфері компетенції спільноти.
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“Досить складно організувати часті зустрічі з іноземними колегами віч-на-віч, щоб обговорити питання, які становлять взаємний інтерес. Тому EPE є ефективною, сучасною альтернативою для постійної підтримки робочої комунікації між учасниками великої експертної мережі”, - зазначив керівник одного з профільних управлінь з розшуку активів АРМА та учасник EPE Дмитро Омельченко.
Нагадаємо
Раніше АРМА отримано доступ до аналітичної платформи компанії Crystal Blockchain, що дозволяє ідентифікувати та відстежувати операції з віртуальними активами.