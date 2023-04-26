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13 марта, 19:26 • 82763 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 119841 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 113724 просмотра

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13 марта, 13:40 • 113187 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105169 просмотра

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13 марта, 10:29 • 100558 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 112018 просмотра

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АРМА углубляет сотрудничество с Европолом

АРМА углубляет сотрудничество с Европолом

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) присоединилось к Платформе для экспертов Европола (EPE), участниками которой являются специалисты различных направлений в правоохранительной сфере из более 100 стран. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН

Детали

Платформа ЕРЕ является высокоэффективным инструментом обмена информацией, в частности, в сфере противодействия преступлениям с использованием виртуальных активов.

Она предлагает набор функций и инструментов, отвечающих потребностям экспертов в различных сферах и содержит более 50 платформ, охватывающих широкий спектр направлений правоохранительной деятельности.

Как отметили в АРМА, доступ к определенной экспертной группе предоставляется только по приглашению и исключительно авторизованным пользователям, которые являются экспертами в сфере компетенции сообщества.

Цитата

“Довольно сложно организовать частые встречи с иностранными коллегами лицом к лицу, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Поэтому EPE является эффективной, современной альтернативой для постоянного поддержания рабочей коммуникации между участниками большой экспертной сети”, - отметил руководитель одного из профильных управлений по розыску активов АРМА и участник EPE Дмитрий Омельченко.

Напомним

Ранее АРМА получило доступ к аналитической платформе компании Crystal Blockchain, позволяющей идентифицировать и отслеживать операции с виртуальными активами.

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