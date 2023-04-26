АРМА углубляет сотрудничество с Европолом

Детали

Платформа ЕРЕ является высокоэффективным инструментом обмена информацией, в частности, в сфере противодействия преступлениям с использованием виртуальных активов.

Она предлагает набор функций и инструментов, отвечающих потребностям экспертов в различных сферах и содержит более 50 платформ, охватывающих широкий спектр направлений правоохранительной деятельности.

Как отметили в АРМА, доступ к определенной экспертной группе предоставляется только по приглашению и исключительно авторизованным пользователям, которые являются экспертами в сфере компетенции сообщества.

Цитата

“Довольно сложно организовать частые встречи с иностранными коллегами лицом к лицу, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Поэтому EPE является эффективной, современной альтернативой для постоянного поддержания рабочей коммуникации между участниками большой экспертной сети”, - отметил руководитель одного из профильных управлений по розыску активов АРМА и участник EPE Дмитрий Омельченко.

Напомним

Ранее АРМА получило доступ к аналитической платформе компании Crystal Blockchain, позволяющей идентифицировать и отслеживать операции с виртуальными активами.