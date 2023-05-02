Существование НАБУ, САП, ВАКС и АРМА является важным для вступления Украины в ЕС - Transparency International

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Создание Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда и Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений предусматривалось в рамках обязательств Украины перед международными партнерами, а потому их существование является важным на пути к вступлению в ЕС. Об этом в комментарии УНН, рассказал юридический советник Transparency International Павел Демчук.

Цитата

“Поскольку органы антикоррупционной инфраструктуры работают как система, их создание предполагалось в рамках обязательств Украины перед международными партнерами относительно того, что мы будем бороться с коррупцией. Если говорить об АРМА, оно не является какой-то украинской новацией. Фактически оно создавалось по примеру международных органов, которые призваны управлять имуществом преступного происхождения. Это все делается для того, чтобы преступления не приносили финансовой выгоды. АРМА работает с имуществом преступного происхождения как на этапе досудебного расследования, так и на этапе исполнения решения суда. Сначала на досудебном расследовании арестовывают имущество, которое, вероятно, имеет признаки полученного в результате преступления. После этого это имущество передается в АРМА, чтобы им управлять или продавать. Это сделано для того, чтобы защищать интересы владельца средств/имущества, чтобы в дальнейшем он не требовал компенсации, если его имущество будет потеряно. Потому что оно находится под контролем государства, и если оно небрежно относится к охране имущества, собственник может обращаться с компенсацией к государству.

Работа АРМА это обязательства Украины не только по соглашению о визовой либерализации. Поскольку мы стремимся к членству в Евросоюзе, в директивах ЕС есть требования по созданию соответствующих органов, которые имеют функции управления арестованным имуществом”, - отметил Демчук.

Контекст

23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе. Вместе с тем для полноценного членства Украина должна выполнить ряд условий, среди которых реформы в судебной системе, усиление мер в сфере борьбы с коррупцией и обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF). Осенью 2023 года страны-кандидаты должны представить полный отчет о своей деятельности. 

Напомним

Европейская комиссия, в рамках выездной сессии в Киев с 17 по 23 апреля 2023 года, начала экспертную проверку с целью проведения общей оценки правовой и институциональной базы, а также институциональных возможностей органов власти Украины в сфере борьбы с организованной преступностью. Руководитель АРМА Дмитрий Жоравович принял участие во встрече с экспертами ЕС, в ходе которой обсудили роль органа в борьбе с организованной преступностью, уровень межведомственного и международного сотрудничества. 

Украинские Национальные Новости

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