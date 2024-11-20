Немецкое посольство в Киеве "открыто с ограниченным режимом работы"
Киев • УНН
Посольство Германии в Киеве работает в ограниченном режиме, несмотря на закрытие других дипмиссий из-за угрозы атаки. МИД ФРГ поддерживает тесную связь с партнерами и внимательно следит за ситуацией.
Посольство Германии в Киеве "открыто с ограниченным режимом работы", сообщил МИД ФРГ, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.
Детали
По данным немецкого министерства, ситуация на месте отслеживается "очень внимательно" и поддерживается тесная связь с партнерами.
"Мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами на месте, чтобы принять соответствующие меры, если ситуация изменится", - говорится в заявлении.
Посольство все еще доступно для местных граждан ФРГ.
Дополнение
Соединенные Штаты и ряд других стран закрыли свои посольства в среду. Диппредставительство США предупредило о возможной воздушной атаке.
В МИД отреагировали на закрытие посольств из-за возможной крупной атаки рф: находятся в постоянном контакте с партнерами20 нояб. 2024, 13:18 • 7668 просмотров