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Немецкое посольство в Киеве "открыто с ограниченным режимом работы"

Немецкое посольство в Киеве "открыто с ограниченным режимом работы"

Киев  •  УНН

 • 7995 просмотра

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Посольство Германии в Киеве работает в ограниченном режиме, несмотря на закрытие других дипмиссий из-за угрозы атаки. МИД ФРГ поддерживает тесную связь с партнерами и внимательно следит за ситуацией.

Посольство Германии в Киеве "открыто с ограниченным режимом работы", сообщил МИД ФРГ, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Детали

По данным немецкого министерства, ситуация на месте отслеживается "очень внимательно" и поддерживается тесная связь с партнерами.

"Мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами на месте, чтобы принять соответствующие меры, если ситуация изменится", - говорится в заявлении.

Посольство все еще доступно для местных граждан ФРГ.

Дополнение

Соединенные Штаты и ряд других стран закрыли свои посольства в среду. Диппредставительство США предупредило о возможной воздушной атаке.

В МИД отреагировали на закрытие посольств из-за возможной крупной атаки рф: находятся в постоянном контакте с партнерами20 нояб. 2024, 13:18 • 7668 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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