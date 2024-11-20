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В МИД отреагировали на закрытие посольств из-за возможной крупной атаки рф: находятся в постоянном контакте с партнерами

В МИД отреагировали на закрытие посольств из-за возможной крупной атаки рф: находятся в постоянном контакте с партнерами

Киев  •  УНН

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МИД Украины поддерживает постоянный контакт с партнерами по угрозам безопасности после закрытия ряда посольств в Киеве. Ведомство призывает граждан сохранять бдительность и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Министерство иностранных дел Украины находится в постоянном контакте с партнерами относительно возможных угроз безопасности после информации о временном закрытии ряда посольств в Киеве. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном в среду, передает УНН.

Сегодня в информационном поле появились сообщения о временном переходе на дистанционную работу посольства США и некоторых других дипломатических представительств иностранных государств в Украине. МИД находится в постоянном контакте с партнерами относительно потенциальных угроз безопасности

- говорится в заявлении МИД.

В ведомстве напомнили, что угрозы обстрелов со стороны рф являются ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.

"В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней. Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания", - отметили в МИД.

В ведомстве попросили всех граждан Украины сохранять бдительность, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать к укрытию в случае опасности — как и каждый раз при угрозе российского ракетного обстрела.

Дополнение

США, Италия, Испания, Греция сегодня закрыли свои посольства в Киеве из-за данных разведки, указывающих на возможную крупную воздушную атаку.  

В ГУР Украины указали, что Россия проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины, распространяя фейковые сообщения от имени украинской разведки о возможности массированного удара

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
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