Немецкий импортер газа Uniper разрывает контракт с "Газпромом"

Немецкий импортер газа Uniper выиграл многомиллиардный арбитраж против российского "Газпрома". Это позволит ей разорвать недействующие контракты на поставку газа и потенциально создаст прецедент для подобных случаев. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Немецкий импортер газа Uniper решил разорвать контракты на покупку газа в россии и прекратить долгосрочные отношения с российской госкомпанией "Газпром экспорт". Решение стало возможным после того, как Стокгольмский международный арбитражный суд предоставил Uniper право расторгнуть контракты и требовать возмещения убытков на сумму более 13 млрд евро за объемы газа, которые "Газпром экспорт" больше не поставляет с августа 2022 года.

Как заявил гендиректор немецкого энергоконцерна Михаэль Левис, все компенсационные выплаты должны быть направлены правительству ФРГ, однако "можно ли ожидать поступления каких-либо существенных сумм, по состоянию на сегодня оценить невозможно".

После того, как Uniper понесла значительные убытки от ограничений на поставки российского газа, в конце 2022 года компания возбудила арбитражное разбирательство против "Газпром экспорта". Решение арбитража является юридически обязательным и окончательным.

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