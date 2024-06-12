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Німецький імпортер газу Uniper розриває контракт із "Газпромом"

Німецький імпортер газу Uniper розриває контракт із "Газпромом"

Київ • УНН

 • 17452 перегляди

Німецький імпортер газу Uniper виграв багатомільярдний арбітраж проти "Газпрому", що дозволяє йому розірвати контракти на постачання газу і вимагати відшкодування збитків на суму понад 13 мільярдів євро.

Німецький імпортер газу Uniper виграв багатомільярдний арбітраж проти російського "Газпрому". Це дозволить їй розірвати недіючі контракти на постачання газу та потенційно створить прецедент для подібних випадків. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Німецький імпортер газу Uniper вирішив розірвати контракти на купівлю газу в росії та припинити довгострокові відносини з російською держкомпанією "Газпром експорт". Рішення стало можливим після того, як Стокгольмський міжнародний арбітражний суд надав Uniper право розірвати контракти та вимагати відшкодування збитків на суму понад 13 млрд євро за обсяги газу, які "Газпром експорт" більше не постачає з серпня 2022 року.

Як заявив гендиректор німецького енергоконцерну Міхаель Левіс, всі компенсаційні виплати мають бути направлені уряду ФРН, проте "чи можна очікувати надходження будь-яких суттєвих сум, станом на сьогодні оцінити неможливо".

Після того, як Uniper зазнала значних збитків від обмежень на постачання російського газу, наприкінці 2022 року компанія порушила арбітражний розгляд проти "Газпром експорту". Рішення арбітражу є юридично обов'язковим та остаточним.

ЄС обговорює з Україною газовий транзит, один із варіантів може передбачати газ з Азербайджану - Bloomberg11.06.24, 11:48 • 18321 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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