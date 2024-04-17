Немецкая авиакомпания продолжает приостановку полетов над Ираном из-за проблем с безопасностью

Немецкая авиакомпания продолжает избегать воздушного пространства Ирана после атак на Израиль. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В среду немецкая авиакомпания Lufthansa Group объявила о продлении приостановки полетов в Иран из-за ситуации с безопасностью в регионе.

Lufthansa Group постоянно отслеживает и оценивает ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и находится в тесном контакте с властями - заявили в авиакомпании.

Авиакомпания Lufthansa Group проинформировала, что продолжит избегать воздушного пространства Ирана до конца месяца - 30 апреля. Это уже второе продление приостановления полетов в Тегеран, которое было объявлено после нападений на прошлой неделе.

"Тегеран не планирует дальнейшей эскалации": в КНР заявили, что массированная атака Ирана на Израиль была самообороной