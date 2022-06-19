Нет в россии столько ракет, сколько у наших людей желания жить - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Николаеве и в Одессе провел совещания с нашими военными, со всеми должностными лицами, отвечающими за оборону и обеспечение этих областей. Заслушал доклады по разрушениям, которых области понесли от российских ударов, передает УНН.
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“Потери — значительны. Многие жилые дома разрушены, затронута гражданская логистика, много социальных вопросов. Поручил оказать более системную помощь людям, потерявшим близких. А все разрушенное обязательно восстановим. Нет в россии столько ракет, сколько в наших людей желания жить”, — отметил он.
Напомним
В рамках рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой больницы в городе Одессе.