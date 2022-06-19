Зеленський відвідав лікарню в Одесі та вручив нагороди медичним працівникам

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Зеленський оглянув травматологічне відділення та поспілкувався з пораненими військовими, які проходять лікування в медичному закладі.

Напередодні професійного свята медичних працівників президент України вручив державні нагороди та присвоїв медикам почесні й військові звання.

Зокрема, звання генерал-майора медичної служби отримала командувач Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко, яка торік стала першою жінкою — бригадним генералом Збройних Сил.

Цитата

“Війна — на передовій, де перебувають наші воїни, наша армія. Але ви також на передовій — бережете наші життя, допомагаєте пораненим військовим, допомагаєте цивільним, які звертаються до вас щодня. Ми пишаємося, що в нашій державі є такі лікарі. Хочу побажати вам багато здоров’я, тому що ви здійснюєте велику місію, кожного дня рятуєте життя наших людей”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський відвідав житловий будинок в Одесі, у який 23 квітня російські окупанти влучили ракетою.