Зеленский посетил больницу в Одессе и вручил награды медицинским работникам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В рамках рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой больницы в городе Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
Детали
Зеленский осмотрел травматологическое отделение и пообщался с ранеными военными, проходящими лечение в медицинском учреждении.
В преддверии профессионального праздника медицинских работников президент Украины вручил государственные награды и присвоил медикам почетные и воинские звания.
В частности, звание генерал-майора медицинской службы получила командующий Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, которая в прошлом году стала первой женщиной — бригадным генералом Вооруженных Сил.
Цитата
“Война — на передовой, где находятся наши воины, наша армия. Но вы также на передовой — бережете наши жизни, помогаете раненым военным, помогаете гражданским, которые обращаются к вам каждый день. Мы гордимся, что в нашем государстве есть такие врачи. Хочу пожелать вам много здоровья, потому что вы совершаете большую миссию, каждый день спасаете жизнь наших людей”, — сказал Зеленский.
Напомним
Зеленский посетил жилой дом в Одессе, в который 23 апреля российские оккупанты попали ракетой.