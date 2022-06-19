Немає в росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити - Зеленський

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“Втрати — значні. Багато житлових будинків зруйновано, порушена цивільна логістика, багато соціальних питань. Доручив зробити більш системною допомогу людям, які втратили близьких. А все зруйноване обов’язково відновимо. Немає в росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити”, — зазначив він.

Нагадаємо

У межах робочої поїздки на Одещину президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою лікарні в місті Одесі.