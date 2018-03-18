Непогода обесточила 134 населенных пункта в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В связи со сложными погодными условиями в ночь на воскресенье обесточенными остались 134 населенных пункта в 8 областях, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"В ночь с 17 на 18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 134 населенных пункта в 8 областях, а именно: Закарпатская - 81, Львовская - 29 Винницкая - 7 , Луганская - 6, Донецкая - 5, Сумская - 4, Запорожская - 1 и Черкасская - 1)", - говорится в сообщении.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.
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