Непогода сорвала крыши домов на Буковине

"В течение 1 августа вследствие ухудшения погодных условий - ливневых дождей - в Вижницком районе было частично подтоплено приусадебные участки и подвалы жилых домов в двух населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В связи с этим в село Черногузы и село Слобода-Банилов направили спасателей. Они с помощью мотопомпы откачали воду из четырех подтопленных домохозяйств.

Непогода нанесла ущерб и в Кицманском районе. Так, в ночь с 31 июля на 1 августа в селе Мамаевцы сильный ветер повредил кровли двух жилых домов.

"На ул. Есенина в недостроенном доме была сорвано кровля на площади 140 кв.м, разрушены 2 фронтоны и дымоход, а на ул. Довбуша порывы ветра повредили кровлю дома на площади 160 кв.м", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, из-за непогоды дождевая вода подтопила дома в городе Сарны Ровенской области. Спасатели оказывают помощь населению по откачке воды из близлежащих домовладений и улиц.