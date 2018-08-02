Негода зірвала дахи будинків на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У зв'язку з погіршенням погодних умов підтопило присадибні ділянки та зірвало дахи будинків на Буковині. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Чернівецькій області, передає УНН.
"Протягом 1 серпня унаслідок погіршення погодних умов - зливових дощів - на Вижниччині було частково підтоплено присадибні ділянки та підвали житлових будинків у двох населених пунктах", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим у село Чорногузи та село Слобода-Банилів направили рятувальників. Вони за допомогою мотопомпи відкачали воду із чотирьох підтоплених домогосподарств.
Негода завдала збитків і в Кіцманському районі. Так, у ніч з 31 липня на 1 серпня у селі Мамаївці сильний вітер пошкодив покрівлі двох житлових будинків.
"На вул. Єсеніна у недобудованому будинку було зірвано покрівлю на площі 140 кв.м, зруйновано 2 фронтони та димохід, а на вул. Довбуша пориви вітру пошкодили покрівлю будинку на площі 160 кв.м", - розповіли у ДСНС.
Нагадаємо, через негоду дощова вода підтопила будинки у місті Сарни Рівненської області. Рятувальники надають допомогу населенню по відкачуванню води з прилеглих домоволодінь та вулиць.