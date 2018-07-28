Непогода в Украине оставила без света более 140 городов и сел
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Из-за непогоды остался обесточенным 141 населенный пункт в четырех областях Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"В результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 141 населенный пункт в 4 областях, а именно: Полтавская - 82 н.п., Черкасская - 27 н.п., Запорожская - 24 н .п., Черниговская - 8 н.п.", - сообщили в ведомстве.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, ливни подтопили дом на Запорожье. В Ровно после ливня затопило город.