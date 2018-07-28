Непогода в Украине оставила без света более 140 городов и сел

"В результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 141 населенный пункт в 4 областях, а именно: Полтавская - 82 н.п., Черкасская - 27 н.п., Запорожская - 24 н .п., Черниговская - 8 н.п.", - сообщили в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ливни подтопили дом на Запорожье. В Ровно после ливня затопило город.