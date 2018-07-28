Негода в Україні залишила без світла більше 140 міст і сіл

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Через негоду залишився знеструмленим 141 населений пункт у чотирьох областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 141 населений пункт у 4 областях, а саме: Полтавська – 82 н.п., Черкаська – 27 н.п., Запорізька – 24 н.п., Чернігівська – 8 н.п.", - повідомили у відомстві.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, зливи підтопили будинок на Запоріжжі. У Рівному після зливи затопило місто.

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