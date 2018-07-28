Негода в Україні залишила без світла більше 140 міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Через негоду залишився знеструмленим 141 населений пункт у чотирьох областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"Внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 141 населений пункт у 4 областях, а саме: Полтавська – 82 н.п., Черкаська – 27 н.п., Запорізька – 24 н.п., Чернігівська – 8 н.п.", - повідомили у відомстві.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, зливи підтопили будинок на Запоріжжі. У Рівному після зливи затопило місто.