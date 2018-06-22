Непогода в Польше: есть жертва и пострадавшие

По сообщению правительственного центра безопасности, больше всего аварий в электросетях случилось на Мазовше (центральный регион Польши). К северу пожарные государственной и добровольческой службы выезжали почти 4400 раз по всей Польше, убирали заваленные деревья, которые блокировали дороги и железнодорожные пути. Только в Варшаве их было более ста. Ураган уничтожил или повредил кровлю почти в 300 домах.

По прогнозам синоптиков, в пятницу бури на западе и юге Польши не будут такими сильными.



Как сообщал УНН, на большей части Украины в пятницу, 22 июня, ожидается резкое изменение погоды, прогнозируются грозы, шквалы, местами - сильные ливни.