Непогода в Польше: есть жертва и пострадавшие

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 10774 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 50862 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 101034 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 108942 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 124050 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142306 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146287 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 186559 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157153 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143214 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Непогода в Польше: есть жертва и пострадавшие

Непогода в Польше: есть жертва и пострадавшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Бури, прошедшие над Польшей в четверг вечером и ночью, принесли немало убытков. Смертельной жертвой вихря стал вице-бургомистр подваршавського города Воломин Роберт Маковский, его ранила ветка, что оборвалась с дерева. Мужчина скончался в больнице. В подобных случаях получили травмы еще несколько человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

По сообщению правительственного центра безопасности, больше всего аварий в электросетях случилось на Мазовше (центральный регион Польши). К северу пожарные государственной и добровольческой службы выезжали почти 4400 раз по всей Польше, убирали заваленные деревья, которые блокировали дороги и железнодорожные пути. Только в Варшаве их было более ста. Ураган уничтожил или повредил кровлю почти в 300 домах.

По прогнозам синоптиков, в пятницу бури на западе и юге Польши не будут такими сильными.

Как сообщал УНН, на большей части Украины в пятницу, 22 июня, ожидается резкое изменение погоды, прогнозируются грозы, шквалы, местами - сильные ливни.

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