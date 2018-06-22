Непогода в Польше: есть жертва и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Бури, прошедшие над Польшей в четверг вечером и ночью, принесли немало убытков. Смертельной жертвой вихря стал вице-бургомистр подваршавського города Воломин Роберт Маковский, его ранила ветка, что оборвалась с дерева. Мужчина скончался в больнице. В подобных случаях получили травмы еще несколько человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
По сообщению правительственного центра безопасности, больше всего аварий в электросетях случилось на Мазовше (центральный регион Польши). К северу пожарные государственной и добровольческой службы выезжали почти 4400 раз по всей Польше, убирали заваленные деревья, которые блокировали дороги и железнодорожные пути. Только в Варшаве их было более ста. Ураган уничтожил или повредил кровлю почти в 300 домах.
По прогнозам синоптиков, в пятницу бури на западе и юге Польши не будут такими сильными.
Как сообщал УНН, на большей части Украины в пятницу, 22 июня, ожидается резкое изменение погоды, прогнозируются грозы, шквалы, местами - сильные ливни.