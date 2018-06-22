Негода у Польщі: є жертва і постраждалі

За повідомленням Урядового центру безпеки, найбільше аварій в електромережах трапилося на Мазовші (центральний регіон Польщі). До півночі пожежники державної і добровольчої служб виїжджали майже 4400 разів в усій Польщі, прибирали завалені дерева, які блокували дороги і залізничні шляхи. Лише у Варшаві їх було понад сто. Буревій знищив або пошкодив покрівлю майже на 300 будинках.

За прогнозами синоптиків, у п’ятницю бурі на заході й півдні Польщі не будуть такими сильними.



Як повідомляв УНН, на переважній частині України у п'ятницю, 22 червня, очікується різка зміна погоди, прогнозуються грози, шквали, місцями - сильні зливи.